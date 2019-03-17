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В Москве заявили о бесполезности санкций США из-за сотрудничества с Венесуэлой

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что угрозы США ввести санкции за сотрудничество с Венесуэлой не повлияют на позицию Москвы.

«Мы развивали и будем дальше развивать абсолютно нормальное, естественное, взаимовыгодное, правомерное сотрудничество в разных областях: энергетика, нефтедобыча, горнодобыча, военно-техническое сотрудничество, которое у нас успешно развивается на протяжении ряда лет», — отметил дипломат в беседе с «РИА Новости» 17 марта.

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Он добавил, что российская сторона в ходе консультаций в Риме со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом, которые состоятся 19 марта, поднимет вопрос о недопустимости военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле.

«Конечно, будем объяснять, почему необходимо прилагать усилия для того, чтобы внутривенесуэльский диалог все-таки завязался», — сказал Рябков. Москва укажет США на неприемлемость других форм давления на легитимные власти в Каракасе, отметил замминистра.

13 марта МИД России призвал власти США «одуматься» и направить силы на урегулирование ситуации в Венесуэле под эгидой ООН. В ведомстве также добавили, что своими действиями Вашингтон наносит очередной удар по собственной валюте, толкая мировое сообщество к отказу от расчетов в долларах.

23 января в ходе акций протеста лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя врио президента страны. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза.

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Соединенные Штаты в попытке государственного переворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.

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