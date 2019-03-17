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Пушков оценил заявление украинской журналистки о жителях Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал слова украинской журналистки Олеси Медведевой, которая заявила об отсутствии у жителей Крыма ностальгии по Украине. Также она пришла к выводу, что за последние пять лет российское правительство вложило в развитие полуострова больше средств, чем украинские власти за предыдущие 23 года.

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«23 года Крым хотел в Россию, был пасынком Киева, деньги в него почти не вкладывались. А затем от Киева можно было ждать лишь повторения в Крыму Одессы или Донбасса», — написал Пушков в Twitter.

Сенатор отметил, что ностальгии в сложившейся ситуации взяться просто неоткуда.

Медведева приехала на полуостров в преддверии пятой годовщины референдума о вхождении Крыма в состав России. По итогам своей поездки журналистка сняла несколько сюжетов. По ее словам, россияне «окончательно окопались» на этой территории и Крым теперь «живет по российским законам».

«Совершенно очевидно, что Россия вкладывает огромные деньги в Крым: Крымский мост, трасса «Таврида», Симферопольский аэропорт, детские сады, больницы, электростанции», — рассказала она.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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