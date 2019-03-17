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СМИ сообщили о жертвах в результате взрывов в Афганистане

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Фото: REUTERS/Parwiz
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В результате двух взрывов в афганских провинциях Кандагар и Газни погибли по меньшей мере семь человек и трое пострадали. Об этом в воскресенье, 17 марта, пишет агентство Xinhua.

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По данным журналистов, первый взрыв произошел в округе Аргандаб провинции Кандагар на юге страны. Известно, что его жертвами стали начальник местной полиции и три мирных жителя, отмечает «РИА Новости»,

Второй взрыв прогремел в пригороде города Газни в одноименной провинции в центральной части Афганистана. По предварительным данным, жертвами атаки стали трое военнослужащих национальной армии, еще трое пострадали.

Местные власти уже обвинили в атаках боевиков радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России).

21 января по крайней мере 36 человек погибли, еще 58 пострадали в результате нападения боевиков на базу вооруженных сил Афганистана.

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