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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индонезии

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Фото: REUTERS/ Antara Foto/Gusti Tanati
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Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировала Геологическая служба США в Индонезии. Подземные толчки произошли в 7:07 по времени UTC (10:07 мск), сообщила организация 17 марта на своем сайте.

Эпицентр сейсмологического события находился в 4 км к юго-западу от населенного пункта Сембалунбумбунг (Sembalunbumbung) острова Ломбок. Очаг располагался на глубине 23,6 км. Данных о разрушениях и пострадавших не приводится.

Ранее 17 марта землетрясение магнитудой 4,4 произошло на Камчатке.

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