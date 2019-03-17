В Google ответили на обвинения Трампа в поддержке армии Китая
Американская корпорация Google ответила на заявление президента США Дональда Трампа о том, что компания поддерживает китайскую армию.
В корпорации опровергли любое сотрудничество с вооруженными силами КНР. Это заявление Google опубликовала в Twitter репортер The Wall Street Journal Вивиан Салама.
«Мы не работаем с китайскими военными. Мы работаем с правительством США, включая министерство обороны, в сферах кибербезопасности, рекрутинга и здравоохранения», — говорится в заявлении, отмечает 17 марта «Газета.ру».
Ранее в субботу глава Белого дома Дональд Трамп назвал ужасным то, что «Google помогает Китаю и его армии, но не США».