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В Google ответили на обвинения Трампа в поддержке армии Китая

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Американская корпорация Google ответила на заявление президента США Дональда Трампа о том, что компания поддерживает китайскую армию.

В корпорации опровергли любое сотрудничество с вооруженными силами КНР. Это заявление Google опубликовала в Twitter репортер The Wall Street Journal Вивиан Салама.

«Мы не работаем с китайскими военными. Мы работаем с правительством США, включая министерство обороны, в сферах кибербезопасности, рекрутинга и здравоохранения», — говорится в заявлении, отмечает 17 марта «Газета.ру».

Ранее в субботу глава Белого дома Дональд Трамп назвал ужасным то, что «Google помогает Китаю и его армии, но не США».

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