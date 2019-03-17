Отец Началовой назвал причину смерти певицы
Причиной смерти российской певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта в возрасте 38 лет в московской больнице, стала остановка сердца после заражения крови. Об этом журналистам рассказал отец артистки, композитор Виктор Началов.
«Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — сказал он журналистам ТАСС.
История болезни
Впервые информация о госпитализации Началовой появилась 11 марта. Сообщалось, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Изначально причиной резкого ухудшения самочувствия певицы назывался высокий уровень сахара в крови и другие серьезные заболевания.
На следующий день стало известно, что Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Первоначально представитель артистки отпровергала сообщения о госпитализации. Она утверждала, что на самом деле все в порядке, а певица лишь проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы.
Однако позже PR-директор Анна Исаева рассказала об ухудшении состояния ее здоровья. Утром 16 марта стало известно о проведенной ей операции.
«Была необходимость почистить ногу, ее почистили», — рассказала Исаева.
СМИ сообщали, что после операции у Началовой открылось кровотечение и из-за возможного начала гангрены ей может грозить ампутация. Отмечалось также, что пока никаких других медицинских вмешательств не планируется из-за существующего риска возникновения осложнений — отека легких.
Вечером 16 марта певица скончалась.
Проблемы со здоровьем
Началова на протяжении последних восьми лет страдала от подагры — болезни, поражающей суставы из-за отложения в них солей мочевой кислоты. Так, она часто появлялась на публике в перчатках, чтобы скрыть проявление болезни на руках, а также жаловалась на боли. По словам певицы, острое течение болезни было настоящем мучением, которое нельзя сравнить даже с зубной болью.
По словам певца и композитора Сергея Пенкина, в последнее время Началова жаловалась на проблемы с ногами из-за подагры. Болезнь не позволяла ей носить обувь на каблуках.
Музыкант Юрий Лоза между тем считает, что одной из причин возникших проблем со здоровьем могли стать «некие омолаживающие процедуры». По его словам, они всегда «грузят» печень и почки.
Юлия родилась в семье музыкантов и начала заниматься музыкой с двух лет, а в пять уже выступала на профессиональной сцене. Широкую популярность Юлии принесло участие в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На фото: с мамой Таисией Николаевной Началовой
Творчество Началовой
Несмотря на большие проблемы со здоровьем, Началова продолжала работать и вести активную жизнь. Она часто выступала, а с 2014 года начала участвовать в съемках шоу «Один в один». После завершения нескольких сезонов она стала звездным наставникoм.
В последнем сезоне подопечным Началовой был Павел Крюков, который стал победителем. Известно об этом стало в день смерти певицы 16 марта — как раз в этот день выпуск показали на экранах.
Впервые Началова вышла на сцену в пять лет. Первую популярность ей принесла победа в детском телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На счету артистки восемь музыкальных альбомов.
Она снялась в фильмах «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007).