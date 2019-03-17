Отец Началовой назвал причину смерти певицы

Причиной смерти российской певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта в возрасте 38 лет в московской больнице, стала остановка сердца после заражения крови. Об этом журналистам рассказал отец артистки, композитор Виктор Началов.

«Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — сказал он журналистам ТАСС.

История болезни

Впервые информация о госпитализации Началовой появилась 11 марта. Сообщалось, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Изначально причиной резкого ухудшения самочувствия певицы назывался высокий уровень сахара в крови и другие серьезные заболевания.

На следующий день стало известно, что Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Первоначально представитель артистки отпровергала сообщения о госпитализации. Она утверждала, что на самом деле все в порядке, а певица лишь проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы.

Однако позже PR-директор Анна Исаева рассказала об ухудшении состояния ее здоровья. Утром 16 марта стало известно о проведенной ей операции.

«Была необходимость почистить ногу, ее почистили», — рассказала Исаева.

СМИ сообщали, что после операции у Началовой открылось кровотечение и из-за возможного начала гангрены ей может грозить ампутация. Отмечалось также, что пока никаких других медицинских вмешательств не планируется из-за существующего риска возникновения осложнений — отека легких.

Вечером 16 марта певица скончалась.

Проблемы со здоровьем

Началова на протяжении последних восьми лет страдала от подагры — болезни, поражающей суставы из-за отложения в них солей мочевой кислоты. Так, она часто появлялась на публике в перчатках, чтобы скрыть проявление болезни на руках, а также жаловалась на боли. По словам певицы, острое течение болезни было настоящем мучением, которое нельзя сравнить даже с зубной болью.

По словам певца и композитора Сергея Пенкина, в последнее время Началова жаловалась на проблемы с ногами из-за подагры. Болезнь не позволяла ей носить обувь на каблуках.

Музыкант Юрий Лоза между тем считает, что одной из причин возникших проблем со здоровьем могли стать «некие омолаживающие процедуры». По его словам, они всегда «грузят» печень и почки.

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Российская певица, актриса и телеведущая Юлия Началова скончалась в Москве в возрасте 38 лет. Юлия родилась в семье музыкантов и начала заниматься музыкой с двух лет, а в пять уже выступала на профессиональной сцене. Широкую популярность Юлии принесло участие в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На фото: с мамой Таисией Николаевной Началовой Фото: instagram.com/julianachalova TASS_17903066 В 1995 году вышел первый студийный альбом начинающей певицы — «Ах, школа, школа». В том же году Юлия завоевала Гран-при международного вокального конкурса Big Apple – 95», победив при этом Кристину Агилеру Фото: ТАСС/Николай Малышев TASS_139780 Параллельно с музыкальной карьерой Юлия развивалась как телеведущая — длительное время работала с Николаем Басковым в телешоу «Субботний вечер». Также являлась ведущей телеканала «Звезда» и телепроекта «Два голоса». На фото: Юлия Началова на съемках «Голубого огонька» Фото: ТАСС/пресс-служба РТР 20160822_gaf_rs67_047 Юлия также снялась в нескольких фильмах: «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007) Фото: Global Look Press/Natalia Shakhanova RIAN_327425 Всего Юлия выпустила восемь альбомов. Часть песен из дискографии певицы написал ее отец — композитор Виктор Началов Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова RIAN_113236 Юлия Началова на театрализованном представлении, посвященном 63-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников TASS_30213178 Юлия Началова во время выступления на финале конкурса красоты «Мисс BaByliss – 2018» Фото: ТАСС/Сергей Петров 20150419_gaf_rl12_001 Юлия была замужем несколько раз. Первым ее супругом был солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской. Вторым — футболист Евгений Алдонин. В браке с Евгением Юлия родила дочку Веру. С 2011 по 2016 год состояла в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov

Творчество Началовой

Несмотря на большие проблемы со здоровьем, Началова продолжала работать и вести активную жизнь. Она часто выступала, а с 2014 года начала участвовать в съемках шоу «Один в один». После завершения нескольких сезонов она стала звездным наставникoм.

В последнем сезоне подопечным Началовой был Павел Крюков, который стал победителем. Известно об этом стало в день смерти певицы 16 марта — как раз в этот день выпуск показали на экранах.

Впервые Началова вышла на сцену в пять лет. Первую популярность ей принесла победа в детском телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На счету артистки восемь музыкальных альбомов.

Она снялась в фильмах «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007).