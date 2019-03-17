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В сирийском Алеппо вновь открылась музыкальная школа

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Фото: TASS/MURTAJA LATEEF
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В крупнейшем городе Сирии Алеппо вновь распахнула двери музыкальная школа. В нее принимают детей с шести лет, при этом приходить учиться могут люди всех возрастов, рассказал журналистам преподаватель музыки и одновременно дирижер оркестра Насер Гонейм.

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«Самому старшему нашему ученику исполнилось 76 лет», — цитирует Гонейма «РИА Новости».

Он отметил, что ученикам дается испытательный срок в полгода, в течение которого ученик может попробовать играть на разных инструментах, а потом выбрать тот, который пришелся по душе. Сейчас в школе занимаются уже 150 учеников, они могут играть на фортепиано, скрипке, гитаре и барабанах. Также предлагают и национальный инструмент — канун.

Конфликт в ближневосточной республике начался в 2011 году. ВКС России принимают участие в борьбе с террористами с 2015 года по официальной просьбе Дамаска. За три года операции российские военные помогли разгромить ИГ (организация запрещена в России). В настоящее время продолжается зачистка территории страны от оставшихся разрозненных групп боевиков.

Сейчас жители сирийской провинции Алеппо продолжают возвращаться в свои дома, освобожденные от террористов.

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