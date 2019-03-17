Бывший вице-президент США назвал выборы-2020 самыми важными за 100 лет

Предстоящие в ноябре 2020 года выборы президента США станут самым важными за последние 100 лет в истории. С таким заявлением выступил бывший вице-президент страны Джозеф Байден перед сторонниками Демократической партии США в штате Делавэр.

При этом многие эксперты полагали, что Байден на этой встрече объявит о своем желании побороться за президентский пост, однако открыто он этого не сделал, хотя и оговорился, что у него «самый прогрессивный послужной список среди тех, кто баллотируется… тех, кто мог бы баллотироваться», пишет «РИА Новости».

Байден работал в команде 44-го президента США Барака Обамы. Он уже участвовал в выборах президента в 1988 году и в 2008 году, однако оба раза снимал свою кандидатуру. 12 марта стало известно, что он может вступить в предвыборную гонку, однако окончательное решение принято не было.

12 марта университет Монмута опубликовал итоги анализа настроения избирателей в 300 избирательных округах, которые были особенно важны для победы Трампа в 2016 году. 28% опрошенных демократов заявили о поддержке кандидатуры бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

22 марта нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что побил бы бывшего вице-президента Джо Байдена «быстро и сильно» и заставил бы его плакать. Так хозяин Белого дома ответил на слова Байдена, ранее заявившего, что в средней школе «выбил бы из него (Трампа. — Ред.) всю дурь» за неподобающее отношение к женщинам.