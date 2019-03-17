Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 17 марта

Жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями и до 5 градусов тепла в воскресенье, 17 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что в утренние часы еще может наблюдаться гололедица, однако в течение дня температура повысится. Местами пройдут небольшие осадки.

Как пишет ТАСС, в Москве температура воздуха днем составит от 3 до 5 градусов тепла, ночью — до –1 градуса. В Подмосковье местами воздух может прогреться до +6, а ночью похолодает до –4.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 3–8 м/с. Временами его порывы могут достигать 10 м/с.

15 марта сообщалось, что зимние волны холода могут вернуться в Московский регион в апреле и мае. Это явление связано с перестройкой атмосферной циркуляции в переходные сезоны.