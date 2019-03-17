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Климкин назвал «мегавызовом» массовый отъезд украинцев из страны

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Фото: TASS/Zuma
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Тот факт, что граждане Украины стараются уехать за границу, является «мегавызовом» для страны, считает глава украинского МИДа Павел Климкин.

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В интервью «Радио Культура» украинский министр заявил, что многие жители вынуждены оставлять страну и искать работу за рубежом.

«Это не является катастрофой, но это мегавызов для Украины», — цитирует Климкина RT.

В феврале стало известно, что Украина стала лидером по показателю миграции в Россию — с 2014 по 2017 год в РФ переехали 600 тыс. человек. В первую очередь, рост миграции связан с вооруженным конфликтом в Донбассе. Однако к отъезду из страны украинцев также подталкивают социально-экономические проблемы и политическая нестабильность.

В июле директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен заявила, что четверть украинского населения находится за чертой бедности. По данным госстата Украины, на 1 января 2018 года в стране постоянно проживало 42,2 млн человек.

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