Американский военный самолет провел разведку над Чукоткой

Американский военный самолет провел разведку над территорией России в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Twitter мониторингового ресурса Plane Radar.

Приемники городов Анадырь и Певек в Чукотском автономном округе зафиксировали наблюдательный самолет ВВС США Boeing OC-135B Open Skies с бортовым номером 61-2670, который совершил полет на высоте 11,2 км.

Данное воздушное судно не предназначено для применения оружия, а также прошло международное освидетельствование с участием Москвы, что исключает использование непредусмотренной договором техники.

Договор по открытому небу — многостороннее международное соглашение, подписанное 24 марта 1992 года в Хельсинки. В соответствии с этим документом каждая из 34 стран-участников получила право совершать полеты над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью в рамках установленных квот.

Самыми большими квотами обладают США и Россия (+Белоруссия). Они могут совершать ежегодно по 42 полета над территориями остальных стран-участников.