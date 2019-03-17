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Опрос выявил отношение украинцев к русским

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Подавляющее большинство украинцев положительно относятся к русским, свидетельствуют данные опроса NewsOne.

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Результаты исследования показали в эфире одной из программ телеканала. Под конец эфира в опросе приняли участие 21552 человека, пишет «РИА Новости».

Телезрителям задали вопрос: «Как вы относитесь к русским?» В результате 98% опрошенных ответили «позитивно».

Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) выявил, что 29,9% граждан поддерживают изучение в школах русского языка в том же объеме, что и украинского.

В октябре специалисты «Левада-центра» и КМИС опубликовали аналогичные исследования, проведенные в двух странах в сентябре 2018 года. Полгода назад положительно к России относились 48% украинцев, отрицательно — 32%.

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