Испанские СМИ назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2019»

Рейтинг претендентов, которые наиболее вероятно будут среди лидеров по итогам песенного конкурса «Евровидение», опубликовала испанская газета El Periodico.

Фаворитом называют исполнителя из Голландии Дункана Лоуренса с песней Arcade. Он с легкостью прошел национальный отбор, а некоторые эксперты ставят его в один ряд с такими исполнителями, как Адель и Coldplay.

Также среди лидеров оказался шведский певец Джон Людвик с песней Too late for love. Издание напоминает, что последние пять лет Швеция не покидала десятки лидеров конкурса, а в 2012 и 2015 годах становилась победителем.

Тройку фаворитов закрывает российский певец Сергей Лазарев с песней Scream. Издание считает, что он сможет реабилитировать Россию за неудачи прошлых двух лет.

11 марта российский продюсер Иосиф Пригожин допустил победу певца Сергея Лазарева на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», который в 2019 году пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая, и призвал не опираться на мнение букмекеров.

Премьера песни Лазарева состоялась 9 марта и вызвала противоречивые отзывы россиян. Композицию уже раскритиковал музыкант Юрий Лоза, однако клип менее чем за двое суток собрал 2 млн просмотров.