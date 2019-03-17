Страховщик сообщил о возможности запускать корабли к МКС с «Восточного»

Трасса для пусков ракет-носителей «Союз-2», которая может использоваться для выведения пилотируемых и грузовых космических кораблей на орбиту Международной космической станции (МКС), открыта на космодроме «Восточный». Об этом сообщается в документе компании «Альфа Страхование».

Согласно тексту, трасса открыта для пусков «Союз-2» на орбиту с наклонением 51 градус к экватору, на которой летает МКС. Также отмечается, что под падения для боковых блоков первой ступени и главного обтекателя, а также для второй ступени отведены районы в Хабаровском крае и Охотском море, пишет «РИА Новости».

Кроме того, в документе сообщается, что была открыта еще одна трасса с наклонением 64 градуса к экватору для выведения на орбиту навигационных спутников «Глонасс» ракетами «Союз-2». Районы под падения отведены в Хабаровском крае и Магаданской области.

Строительство Восточного в Амурской области ведется с 2012 года. Это будет первый национальный космодром гражданского назначения, который обеспечит России независимый доступ в космическое пространство. Возведение первого стартового комплекса под ракеты «Союз» завершилось в 2016 году, первый пуск оттуда был выполнен 28 апреля 2016-го.

В октябре 2018 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что строительство второй очереди космодрома Восточный завершат в 2022 году, первая ракета с него отправится в космос в 2023 году. Корпорация намерена организовать туристические полеты в космос по маршруту первого космонавта Юрия Гагарина, а производство туристических кораблей может начаться в 2020 году.