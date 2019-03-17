Трамп обвинил компанию Google в поддержке армии Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что корпорация Google поддерживает китайскую армию.

«Google помогает Китаю и его армии, но не США. Это ужасно!» — написал Трамп в Twitter, передает «Газета.ру».

Однако «хорошей новостью» является тот факт, что помощь IT-гиганта «нечестной» Хиллари Клинтон в президентской кампании обернулась ее поражением, добавил глава Белого дома.

19 декабря 2018 года стало известно, что Google и Facebook выплатят в общей сложности $455 тыс. для урегулирования судебных претензий властей штата Вашингтон. Речь идет о сборе информации о политической агитации в интернете.

В начале лета к компаниям были поданы иски в суд, их обвинили в том, что они не собрали и не сохранили информацию о заказчиках политической рекламы на интернет-ресурсах.

17 декабря в США был обнародован отчет о «вмешательстве» России в выборы. В нем говорится, что страницы в соцсетях, которые поддерживали кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году, были якобы созданы в России.