Отец Юлии Началовой рассказал о причинах смерти артистки
Причиной смерти певицы Юлии Началовой стала остановка сердца, которая была спровоцирована воспалительным процессом. Об этом «РИА Новости» рассказал ее отец, композитор Виктор Началов.
О смерти Началовой стало известно ранее, 16 марта. Представительница артистки Анна Исаева сообщила об этом в Instagram.
Информация о госпитализации Началовой появилась в Сети 11 марта. Изначально сообщалось, что артистка в реанимации в тяжелом состоянии, однако затем сама Началова опровергла эту информацию, рассказав, что находится в Риме.
Спустя два дня PR-менеджер исполнительницы Анна Исаева подтвердила, что певица в тяжелом состоянии в больнице и ее здоровье вызывает серьезное беспокойство.
16 марта СМИ сообщали, что после операции на ноге, перенесенной Началовой, у нее открылось кровотечение, которое могло привести к ампутации.
Юлия Началова начала выступать на сцене в пять лет. Первую популярность ей принесла победа в детском телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На счету артистки восемь музыкальных альбомов.
Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 16 Мар 2019 в 12:08 PDT
О смерти Началовой уже высказались такие российские артисты как Алла Пугачева, Сергей Лазарев, Дима Билан, Николай Басков, Анна Седокова, Шура, Лолита Милявская, Стас Пьеха и многие другие.