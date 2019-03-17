Отец Юлии Началовой рассказал о причинах смерти артистки

Причиной смерти певицы Юлии Началовой стала остановка сердца, которая была спровоцирована воспалительным процессом. Об этом «РИА Новости» рассказал ее отец, композитор Виктор Началов.

О смерти Началовой стало известно ранее, 16 марта. Представительница артистки Анна Исаева сообщила об этом в Instagram.

Информация о госпитализации Началовой появилась в Сети 11 марта. Изначально сообщалось, что артистка в реанимации в тяжелом состоянии, однако затем сама Началова опровергла эту информацию, рассказав, что находится в Риме.

Спустя два дня PR-менеджер исполнительницы Анна Исаева подтвердила, что певица в тяжелом состоянии в больнице и ее здоровье вызывает серьезное беспокойство.

16 марта СМИ сообщали, что после операции на ноге, перенесенной Началовой, у нее открылось кровотечение, которое могло привести к ампутации.

Юлия Началова начала выступать на сцене в пять лет. Первую популярность ей принесла победа в детском телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На счету артистки восемь музыкальных альбомов.

О смерти Началовой уже высказались такие российские артисты как Алла Пугачева, Сергей Лазарев, Дима Билан, Николай Басков, Анна Седокова, Шура, Лолита Милявская, Стас Пьеха и многие другие.