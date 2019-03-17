Дочь Майкла Джексона обругала СМИ за сообщения о госпитализации

Дочь певца Майкла Джексона Пэрис опровергла информацию о госпитализации и попытке суицида, обвинив TMZ во лжи.

Несколько часов назад портал со ссылкой на очевидцев сообщил, что скорая помощь и полиция прибыли к дому Пэрис в Лос-Анджелесе в субботу, 16 марта. По данным TMZ, 20-летнюю дочь Джексона в срочном порядке госпитализировали после попытки покончить с собой из-за скандала вокруг отца.

Джексон прокомментировала публикацию в Twitter, нецензурно высказавшись в адрес портала.

В январе этого года состоялась премьера документального фильма американского режиссера Дэна Рида «Покидая Неверленд». Он рассказывает историю двух мужчин, которые в детском возрасте якобы подверглись сексуальному насилию со стороны Джексона.

Семья артиста назвала обвинения публичным линчеванием и попыткой нажиться на имени исполнителя. Родственники певца предъявили к HBO иск на $100 млн из-за решения транслировать фильм.

В 1993 году певец был обвинен в сексуальных домогательствах к 13-летнему мальчику, гостившему на его ранчо «Неверленд». Джексон отверг обвинения, но решил вопрос во внесудебном порядке, заплатив семье подростка более $20 млн.