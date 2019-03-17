СМИ узнали детали переговоров пилота Boeing с диспетчером перед аварией

Пилот разбившегося в Эфиопии Boeing 737 Max 8 перед крушением самолета запросил разрешение на быстрый подъем, а затем сообщал о проблемах с управлением. Об этом сообщил Reuters.

Отмечается, что пилот запросил разрешение на быстрый подъем, так как после взлета самолет набрал нестандартно большую скорость. Спустя несколько минут после того, как диспетчер получил сообщения о проблемах, лайнер пропал с радаров.

14 марта французское BEA опубликовало фото бортового самописца самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, который разбился 10 марта.

Сотрудники бюро проанализируют параметры полета и записи переговоров пилотов, которые зафиксировали черные ящики до катастрофы, чтобы установить причины крушения воздушного судна.

10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, находившиеся на его борту 157 человек погибли. В октябре 2018 года потерпел крушение самолет такой же модели в Индонезии, тогда погибли 189 человек.

После последнего ЧП полеты самолетов этого типа запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза. В настоящее время в мире насчитывается 387 самолетов Boeing 737 MAX в парке 59 авиакомпаний.