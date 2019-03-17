Мирные жители погибли при взрыве в сирийском Дейр-эз-Зоре

Как минимум четыре мирных жителя погибли в результате взрыва мины в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, еще 36 получили ранения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сирийское информагентство SANA, взрыв произошел в деревне Шула. Другие подробности инцидента не приводятся.

4 марта Государственное телевидение Сирии сообщило о гибели мирных жителей деревни Багуз на юго-востоке страны в результате применения коалицией во главе с США запрещенного международными конвенциями белого фосфора.