Прямой эфир

Мирные жители погибли при взрыве в сирийском Дейр-эз-Зоре

0
Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Как минимум четыре мирных жителя погибли в результате взрыва мины в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, еще 36 получили ранения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сирийское информагентство SANA, взрыв произошел в деревне Шула. Другие подробности инцидента не приводятся.

4 марта Государственное телевидение Сирии сообщило о гибели мирных жителей деревни Багуз на юго-востоке страны в результате применения коалицией во главе с США запрещенного международными конвенциями белого фосфора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вашингтон оценил площадь под контролем ИГ в Сирии в 1 кв. км
В Сирии среди покидающих территорию ИГ беженцев подорвались смертницы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017