Порошенко сократил отставание от Зеленского в предвыборном рейтинге

Президент Украины Петр Порошенко сократил отставание от кандидата Владимира Зеленского в предвыборном рейтинге страны. Об этом свидетельствуют опросы сотрудничающей с демократической партией американской компании Greenberg Quinlan Rosner и украинской InfoSapiens.

На данный момент за Владимира Зеленского готовы проголосовать 24% граждан Украины, нынешнего главу государства поддерживают 20% жителей. Тройку лидеров замыкает Юлия Тимошенко с результатом 13%, пишет «РИА Новости» со ссылкой на издание «Новое время».

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, инаугурация — 31 мая. 15 марта издание «Главред» сообщало, что Юлию Тимошенко в первом туре выборов собираются поддержать 31,68% граждан, а во втором она ​​уверенно выигрывает у Владимира Зеленского (20,96%) и Петра Порошенко (15,80%). По данным пресс-службы партии «Батькивщина», об этом свидетельствуют результаты анкетирования населения.

При этом данные опроса центра Socis говорят о том, что 27,7% украинцев готовы отдать свой голос за Владимира Зеленского. За действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 19,6% респондентов. 14,8% назвали своим кандидатом лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.