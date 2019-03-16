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Волонтер движения против абортов получил срок за изнасилование дочери

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Новосибирский активист, который боролся за нравственность и выступал против абортов, осужден за изнасилование собственной 13-летней дочери. Об этом сообщил местный портал vn.ru.

По предварительным данным, инцидент произошел несколько лет назад, когда девочке было 13 лет, однако несколько лет она замалчивала этот факт, опасаясь, что ей не поверят.

При этом некоторые родственники действительно ей не поверили. Бабушка заявила, что пострадавшая оговаривает отца ради матери.

Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и взяли под стражу прямо в зале суда. Однако осужденный намерен обжаловать приговор.

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