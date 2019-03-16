Украинский блогер оценила жизнь крымчан в России

Автор блога на украинском портале «Страна.ua» Олеся Медведева рассказала об изменениях в Крыму после воссоединения с Россией.

Как пишет «РИА Новости», девушка приехала на полуостров в преддверии пятой годовщины референдума о вхождении Крыма в состав России. По итогам своей поездки журналистка сняла несколько сюжетов.

В одном из выпусков блогер заявила, что россияне «окончательно окопались» на этой территории и Крым теперь «живет по российским законам».

В заключительном ролике Медведева пришла к выводу, что за последние пять лет российское правительство вложило в развитие полуострова больше средств, чем Украина за предыдущие 23 года.

«Совершенно очевидно, что Россия вкладывает огромные деньги в Крым: Крымский мост, трасса «Таврида», Симферопольский аэропорт, детские сады, больницы, электростанции», — рассказала она, отметив, что большинство проектов были реализованы «с нуля».

По словам девушки, местные жители не испытывают ностальгии по украинскому прошлому.

«И дело даже не в зарплатах, а в том, что Украина с теми героями и ориентирами, которые есть сейчас, — это чужая для крымчан страна», — констатировала Медведева.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.