«Арсенал» оказался сильнее «Енисея» в матче РПЛ

Тульский «Арсенал» на своем поле одержал победу над красноярским «Енисеем» со счетом 2:0 в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает 16 марта ТАСС.

Первое взятие ворот было зафиксировано на 29-й минуте. Отличился Резиуан Мирзов. На 88-й минуте свой мяч в ворота противника забил Игорь Горбатенко.

Тульский «Арсенал» с 27 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Енисей» продолжает занимать последнее — 16-е место. В активе красноярцев лишь 11 очков после 20 проведенных матчей.

В этот же день «Ростов» одержал победу со счетом 2:0 над казанским «Рубином», а московский ЦСКА обыграл в выездном матче екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0.