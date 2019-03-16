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Работа московских радиостанций была нарушена из-за обрыва кабеля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вещание радиостанций «Говорит Москва» и «Эхо Москвы» было временно приостановлено из-за того, что в районе Останкино строители оборвали кабель. Об этом в субботу, 16 марта, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе группы компаний МТТ, которая владеет оператором «Синтерра Медиа».

Отмечается, что провайдеру удалось найти обходной путь и вещание было вскоре восстановлено.

«Подтверждаем, что строители оборвали кабель в районе Останкино. «Синтерра Медиа» подняла обходные маршруты и восстановила доставку», — сообщили представители компании, добавив, что в настоящее время кабель остается оборванным.

«Синтерра Медиа» — специализированный телекоммуникационный оператор для бизнесов ТВ-производства, вещания и медиаразвлечений. Компания основана в 2006 году и в настоящее время входит в состав группы компаний MTT.

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