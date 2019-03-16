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Порошенко поручил кабмину провести аудит «Укроборонпрома» из-за хищений

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Фото: РИА Новости
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Президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров провести до 16 апреля публичный аудит «Укроборонпрома», итоги которого будут впоследствии опубликованы. Об этом в субботу, 16 марта, сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

Отмечается, что Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о реформировании оборонно-промышленного комплекса. Кабинет министров должен будет проследить за проведением проверки оборонно-промышленного комплекса по решению СНБО.

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Также правительству поручили обеспечить устранение коррупционных рисков, повысить уровень прозрачности и усилить контроль со стороны государства и общественности за деятельностью концерна «Укроборонпром» и других государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

13 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ФСБ РФ перекрыла контрабандный канал поставок комплектующих для украинской военной техники. По его словам, Украина разработала новейшие ракеты средней дальности благодаря тому, что предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса закупали российские детали и запчасти, используя контрабандные схемы.

25 февраля украинские СМИ обнародовали журналистское расследование о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали госкомпаниям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн). Среди фигурантов этой истории оказались люди из окружения президента Петра Порошенко: первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский и его сын, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна «Укроборонпром».

В свою очередь, в Кремле назвали абсурдными публикации СМИ о том, что украинские чиновники якобы занимаются контрабандой российских запчастей для военной техники.

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