Завершается укладка покрытия на объездном участке «Тавриды»

На трассе «Таврида» завершают укладку покрытия на объездном участке. Пустить транспорт планируют уже в конце марта.

При строительстве обнаружили карстовую пещеру, которую решено было сохранить. Археологи нашли там артефакты IV века до н.э., могилу скифских воинов, а также амфору из древнегреческой колонии.