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Власти США обнародовали отчет о смерти Михаила Лесина

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Бывший министр печати России и экс-глава «Газпром-Медиа» Михаил Лесин мог получить перелом шеи перед смертью. Об этом говорится в медицинском отчете о смерти Лесина, оказавшемся в распоряжении «Радио Свобода».

В документе сообщается, что кость под мышцей языка погибшего была сломана, как и его шея. При этом не исключено, что перелом мог произойти во время вскрытия тела, уточняет «Газета.ру».

Документ с обстоятельствами гибели Лесина состоит из 149 страниц. В нем указано, что власти США считают смерть случайной, однако некоторые американские СМИ выдвинули версию о насильственной смерти экс-министра.

«ФБР рассматривало возможность начать расследование гибели Лесина в начале 2016 года. Не ясно, было ли это сделано, но известно, что агенты ФБР приняли участие в допросе свидетелей и изучении видео камер отеля, где скончался Лесин», — говорится в документе.

Уточняется, что сын Лесина Антон рассказал следствию о том, что отец напивался во время деловых поездок.

15 февраля суд в Вашингтоне обязал городского судмедэксперта обнародовать протоколы вскрытия и другие материалы расследования по делу Лесина. Истцом по делу выступил журналист Майкл Экел — он требовал передать ему эти данные на основании закона о свободе информации. Ответчики заявляли, что интересы семьи Лесина перевешивают общественные.

27 января прошлого года ФБР обнародовало сведения о расследовании смерти Лесина, согласно которым экс-министр умер в результате несчастного случая, к которому привело злоупотребление алкоголем.

Лесин был найден мертвым 5 ноября 2015 года в отеле в Вашингтоне. Ряд американских СМИ выдвинули версию о насильственном характере смерти экс-министра. Так, издание BuzzFeed со ссылкой на источники в ФБР сообщило, что Лесин был забит битой до смерти.

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