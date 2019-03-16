В Сети оценили идею украинского политика «взять Россию в рабство»

Пользователи Сети раскритиковали высказывание экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна, который предложил взыскать с России ренту за использование на протяжении 300 лет «украинских земель Юрия Долгорукого». Также политик предложил взять россиян «в рабство», если они не смогут заплатить.

Таким образом политик ответил на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина об убытках от пребывания Крыма в составе Украины.

«Ну, я догадывался, конечно, что Новгород основали украинцы. Не, ну а кто еще?» — написал пользователь @LargeGreyBolt в Twitter.

«Так и хочется цитировать одного дипломата», — вспомнил пользователь «ВКонтакте» Дмитрий Ф. известную фразу, случайно сказанную главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

«Когда же они выставят счет за то, что Черное море руками выкопали тысячу лет назад?» — поинтересовался Alex Gd.

Многие пользователи «оценили» идею с рабством.

«Демократические страны поддержат, наверное», — отметил Константин М.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что Пискун «говорил глупости» еще во времена своей работы генеральным прокурором Украины. Сенатор добавил, что более реалистично выглядит вариант истребовать с Украины те потери, которые понес Крым, пребывая в составе этой страны.