Помощница Кокшенова прокомментировала данные о состоянии актера

Помощница народного артиста России Михаила Кокшенова опровергла информацию о резком ухудшении его самочувствия. По ее словам, сведения о случившемся приступе не соответствуют действительности.

«У него всё прекрасно, не было никакого приступа», — сказала помощница в интервью Пятому каналу.

Она отметила, что Кокшенов дважды в неделю занимается с инструктором, также к нему приходит логопед и психолог, который посещал артиста незадолго до разговора с журналистами.

Ранее 16 марта РЕН ТВ сообщил, что у Кокшенова случился приступ — у него зафиксировали критически низкое давление. Врачи смогли стабилизировать состояние артиста, и госпитализация ему не потребовалась.

В октябре 2017 года актер перенес инсульт — ему стало плохо на улице, прохожие вызвали скорую помощь. Позже стало известно, что артист пошел на поправку. Как рассказала его дочь, он начал разговаривать, но курс восстановления после инсульта будет долгим.

Кокшенов известен по ролям в фильмах «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», снимался в «Ералаше» и многих сериалах. Он также является кинорежиссером и сценаристом.