В Совфеде заявили о готовности государства покрыть расходы на закон о Рунете

Расходы операторов, связанные с исполнением закона об устойчивом Рунете, будут компенсированы за счет государства. Об этом в субботу, 16 марта, сообщили журналистам в пресс-службе Совета Федерации.

«Если такие расходы объективно будут возникать у участников рынка, в законопроекте этот вопрос должен быть урегулирован», — цитирует ТАСС первого зампреда комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмилу Бокову, которая является одним из авторов законопроекта.

По ее словам, речь, в частности, идет о компенсации операторам связи расходов, связанных с установкой и эксплуатацией на их сетях программно-технических средств противодействия угрозам. Также, по словам сенатора, еще одной чувствительной проблемой является ответственность перед абонентами в случае сбоев в Сети, к которым привела работа спецсредств противодействия угрозам.

«Скорее всего, в законопроекте мы будем предлагать закрепить случаи, при наличии которых оператор связи будет освобождаться от ответственности по договору с абонентом или его ответственность будет ограничена», — сказала Бокова.

Она отметила, что в таком случае нужно будет определить порядок того, как абонент сможет получить компенсацию полученных убытков.

Законопроект об автономной работе российского сегмента интернета, в случае если он будет отключен от глобальной инфраструктуры Сети, был внесен в Госдуму 14 декабря 2018 года. Его авторы — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. Документ направлен на защиту устойчивой работы Рунета в случае угрозы извне. Законопроект определяет необходимые правила маршрутизации трафика и организует контроль их соблюдения.

20 февраля президент России Владимир Путин подтвердил существование теоретической угрозы отключения страны от глобального интернета.