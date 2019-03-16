Хуан Гуайдо сообщил о получении контроля над нефтяной компанией Citgo

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, в январе назвавший себя президентом страны, заявил о контроле над подразделением государственной нефтяной компании PDVSA Citgo, расположенном в Соединенных Штатах.

«Они хотели украсть всё, но у нас есть контроль над Citgo и лицензия на дальнейшее управление компанией, это спасает важный актив нации», — написал политик в Twitter.

Позиция США по отношению к PDVSA

Вашингтон накануне продлил до 28 апреля лицензии на ряд операций для дочерних предприятий PDVSA — Citgo и PDV Holding, Inc. При этом основным акционером Citgo остается венесуэльская госкомпания PDVSA, напоминает «Газета.ру».

Одновременно американский минфин отметил, что продолжит препятствовать получению средств правительством легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», в конце февраля Citgo сообщила о новом совете директоров, назначенном оппозицией, а также объявила о разрыве связи с PDVSA.

1 марта стало известно, что президент латиноамериканской страны Николас Мадуро решил закрыть офис PDVSA в Лиссабоне и перевести его в российскую столицу.

Отношение Венесуэлы к действиям США

В конце февраля посол Боливарианской республики в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса пояснил в интервью «Известиям», что Citgo, «дочка» PDVSA в США, была фактически похищена. Иностранные государства, не принимающие законного президента Венесуэлы, не стремятся вернуть в страну демократию. Они преследуют власть, чтобы захватить нефть, отметил дипломат.

23 января в ходе акций протеста лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя врио президента страны. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза. В ответ действующий глава государства Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Соединенные Штаты в попытке государственного переворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.