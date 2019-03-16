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Приговор трем чиновникам вынесли в Хабаровске

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В Хабаровске суд вынес приговор по делу бывшего главного федерального инспектора по региону Виталия Лукьянчука, экс-заместителя председателя правительства края Сергея Игнатовича и бывшего министра строительства Андрея Скоморохова.

Как установлено следствием и судом, Лукьянчук в 2016 году представил по месту работы фиктивные сведения о том, что за счет собственных средств якобы приобрел авиабилеты для выезда в командировку. В результате ему незаконно перечислено свыше 1 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа». Также Лукьянчук получил через Игнатовича взятку в виде ремонта в служебной квартире, приобретения бытовой техники и предметов интерьера на общую сумму более 3,4 млн рублей.

Суд приговорил Лукьянчука к девяти годам колонии строгого режима. Игнатович получил семь лет и шесть месяцев лишения свободы. Скоморохову назначено наказание в виде двух лет условно.

Более 3,5 млрд рублей, изъятых у коррупционеров в прошлом году, вернули государству. Об этом 1 марта на заседании коллегии Следственного комитета России заявил глава ведомства Александр Бастрыкин. Борьба с коррупцией — приоритетное направление работы СК РФ. Начиная с 2011 года, в суды направлено 70 тыс. уголовных дел.

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