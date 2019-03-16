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В МИДе назвали условие размещения ракет в европейской части России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал условие размещения ракет в европейской части России. По его словам, они появятся на данной территории в случае, если в Европе разместят «соответствующие американские средства».

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«Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращать континент в плацдарм для размещения американских сил и пoлного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны вoспротивиться этим планам (по размещению американских ракет в Европе. — Ред.), если они реально появятся», — сказал Грушко в интервью журналу «Международная жизнь».

Он также отметил, что Москва готова принять необходимые ответные меры для баланса в сфере Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России неоднократно опровергало обвинения, а также продемонстрировало ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

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