«Яндекс» начал тестировать собственную социальную сеть

Корпорация «Яндекс» начала тестировать собственный социальный сервис «Аура», который вскоре будет работать внутри приложения компании.

«В приложении «Яндекс» появилась «Аура». Здесь знакомятся и общаются люди с похожими увлечениями и взглядами на жизнь», — говорится в сообщении на сайте компании.

Пользователи смогут искать друзей с помощью нейронных сетей и других технологий «Яндекса». Соцсеть будет работать на основе машинного обучения, анализируя информацию, уже представленную пользователем на других ресурсах компании. Также модераторы планируют следить за тем, чтобы в профилях были реальные фотографии, а в постах не было ненормативной лексики, шокирующих фотографий и оскорблений.

«Оценивать посты в «Ауре» очень легко, просто листая ленту: те, что нравятся, можно смахивать вправо, остальные — влево», — добавляется в тексте.

Отмечается, что публикации, которые понравились многим, быстро набирают популярность — люди увидят их в первую очередь.

Сейчас зарегистрироваться в социальной сети могут только те, кто видят значок «Ауры» под поисковой строкой, либо пользователи, имеющие приглашение от действующего участника.

5 декабря 2018 года компания «Яндекс» представила собственный смартфон со встроенным голосовым помощником «Алиса».