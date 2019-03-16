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Спасатели предупредили о сильном ветре в Крыму

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Фото: РИА Новости/Макс Ветров
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Сильный ветер ожидается в субботу, 16 марта, в Республике Крым. Неблагоприятная погода сохранится в течение дня и в ночь на воскресенье, предупредили в региональном главке МЧС.

В течение субботы в Крыму местами пройдут дожди, в горах — со снегом.

«Ветер юго-западный 7–12 м/с, днем местами 15–20 м/с», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Симферополе днем местами пройдут дожди, ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–12 м/с, местами до 17 м/с. Спасатели просят жителей и гостей полуострова держаться подальше от широкоформатных конструкций, деревьев и дорожных знаков.

В январе силы и средства министерства по чрезвычайным ситуациям Крыма перевели в состояние повышенной готовности из-за непогоды. Тогда по территории полуострова прошел фронт южного циклона.

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