Около 90 человек пострадали в результате утечки хлора в Ираке

Около 90 человек пострадали в результате утечки хлора на водоочистительной станции в иракском городе Эль-Кут на востоке страны. Об этом сообщил местный телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения.

По его словам, большинство пострадавших испытали незначительные проблемы с дыханием. Также стало известно, что сотрудники ведомства приняли участие в ликвидации последствий аварии, пишет ТАСС.

28 февраля стало известно, что более тысячи мирных жителей погибли в Сирии и Ираке с августа 2014 года по январь 2019-го в результате действий коалиции, возглавляемой США.