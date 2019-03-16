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Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В 2018 году количество платежей с помощью мобильных телефонов рекордно выросло

Объем операций по картам в 2018 году увеличился более чем на треть (около 32,2 млрд рублей) по сравнению с 2017 годом и впервые обогнал снятие наличных. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России.

Общий объем операций по картам достиг 75 трлн рублей. Его рост в 2018 году составил 23% по сравнению с 2017 годом. Всего за прошлый год россияне обналичили 26,6 трлн рублей, а при безналичных операциях потратили 48 трлн рублей, пишет «Газета.ru».

15 марта стало известно, в каких регионах жители чаще расплачивались картами, а в каких предпочитали наличные денежные средства.

Ранее в тот же день сообщалось, что средний чек по операциям по картам VISA в России снизился на 5% за год, до 860 рублей. 11 марта стало известно, что международная платежная система Visa увеличит увеличит сумму покупок, не требующих ввода PIN-кода при бесконтактной оплате, до 3 тыс. рублей.

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