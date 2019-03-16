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Последний член «банды пенсионеров» отправился в тюрьму

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Фото: TASS/PA Images/Dominic Lipinski
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Последний член «банды пенсионеров», которая ограбила депозитарий Hatton Garden Safe Deposit в Лондоне на 14 млн, приговорен к 10 годам тюрьмы.

Ограбление произошло в апреле 2015 года. Злоумышленники, большинство из которых пенсионеры, просверлили стену хранилища и вскрыли 73 депозитарные ячейки.

Добычей стали в основном ювелирные украшения. Пятеро других членов банды были приговорены к тюремному заключению на сроки до семи лет.

Двоим преступникам более 70 лет — один скончался во время тюремного заключения.

11 марта сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге 75-летнего мужчину за хранение стреляющих боевыми патронами стилизованных авторучек и переделанных под боевое оружие сигнальных ракетниц.

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