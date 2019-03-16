Девочка выжила после падения с шестого этажа больницы в Москве

16-летняя девочка выжила после падения с шестого этажа Филатовской детской клинической больницы в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы города.

По словам собеседника агентства, девочка выпала из окна шестого этажа и упала на козырек здания. У нее предварительно диагностирован перелом ноги и поясничного отдела позвоночника. Подробности инцидента не уточняются.

13 февраля школьнице из Ханты-Мансийска удалось выжить при падении с 11-го этажа. Жизнь 11-летней девочки спас огромный сугроб.