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Девочка выжила после падения с шестого этажа больницы в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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16-летняя девочка выжила после падения с шестого этажа Филатовской детской клинической больницы в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы города.

По словам собеседника агентства, девочка выпала из окна шестого этажа и упала на козырек здания. У нее предварительно диагностирован перелом ноги и поясничного отдела позвоночника. Подробности инцидента не уточняются.

13 февраля школьнице из Ханты-Мансийска удалось выжить при падении с 11-го этажа. Жизнь 11-летней девочки спас огромный сугроб.

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