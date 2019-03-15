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Американский В-52 улетел после обнаружения средствами ПВО РФ над Балтикой

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Фото: TASS/Zuma/Jaroslav Ozana
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Американский стратегический бомбардировщик В-52, пролетевший над Балтикой, не приближался к границам России ближе чем на 150 км и развернулся после обнаружения российскими средствами ПВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Инцидент произошел в пятницу, 15 марта. Самолет В-52 ВВС США совершил полет с включенным транспортером над нейтральными водами Балтийского моря. Как пишет «Интерфакс», бомбардировщик следовал параллельным курсом к российским территориальным водам.

Отмечается, что в этот же день стратегический разведывательный беспилотник США Northrop Grumman RQ-4B-40 Global Hawk провел мониторинг Черноморского побережья России.

14 марта сразу три самолета-разведчика — два американских и один шведский — были замечены у российских границ. В воздушном пространстве Польши у Калининградской области зафиксированы патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Rivet Joint и радиоразведчик ВВС Швеции Gulfstream GIV SP.

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