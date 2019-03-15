Еще один нефтеперерабатывающий завод построят под Хабаровском

Второй нефтеперерабатывающий завод решили возвести возле Хабаровска. О крупном инвестпроекте ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал министр экономического развития региона Виктор Калашников.

«Нефтегазхолдинг» планирует построить вторую очередь НПЗ, которая будет выпускать около 5 млн т нефтепродуктов глубокой переработки.

«Мы сейчас ведем с компанией переговоры о месте размещения нового предприятия. Понятное дело, в черте города его невозможно построить. Подбираем площадку в Хабаровском районе», — сообщил Виктор Калашников.

Новое предприятие призвано частично разгрузить мощности уже существующего нефтезавода.