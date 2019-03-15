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В Испании ограбили дом мэра Мадрида

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Alvaro Hurtado
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Полиция Испании задержала мужчину и женщину, подозреваемых в ограблении дома мэра Мадрида Мануэлы Кармены, пишет Republica.

Инцидент произошел в конце февраля в провинции Сеговия. Тогда сообщалось о нескольких подобных инцидентах, но не уточнялось, кому принадлежали дом. Только после ареста подозреваемых правоохранительное органы подтвердили, что среди жертв преступников столичный градоначальник.

Представитель полиции не сообщил, что именно украли грабители, но ущерб, по его словам, оказался незначительным.

В июле прошлого года каталонская полиция задержала в Барселоне человека, подозреваемого в попытке кражи кольца стоимостью более €7 млн. Ловкий испанский мошенник использовал при посещении ювелирных магазинов футляр для украшений с двойным дном, куда прятал драгоценности, которые ему показывали продавцы.

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