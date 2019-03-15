Краснодарского врача будут судить за опасные пластические операции

В Краснодаре врач частной клиники предстанет перед судом по обвинению в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья пациентки.

Как пишут «Кубанские новости», мужчина без необходимого послевузовского профессионального образования и переподготовки произвел в январе 2017 года операцию по увеличению груди. У женщины развился пневмоторакс, который причинил тяжкий вред ее здоровью.

В мае 2017 года хирург проводил операцию по абдоминопластике (восстановление эстетических пропорций живота) другой пациентке. Вопреки показаниям, он не назначил ей медикаментозную профилактику тромбоэмболических осложнений. В результате 12 мая эта женщина скончалась из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. По данным СКР, в настоящее время обвиняемый работает в другой клинике, сообщает ИА KrasnodarMedia.