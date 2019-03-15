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Депутат Госдумы призвал принять ответные меры на очередные санкции США

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков призвал принять ответные меры на очередные антироссийские санкции США.

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«Именно в эти дни (годовщина воссоединения полуострова с РФ. — Ред.) западные политики считают важным напомнить, что они не признают факта присоединения Крыма и готовы его использовать для политического, экономического и иного давления на нашу страну», — цитирует депутата «РИА Новости» в пятницу, 15 марта.

По его мнению, российские власти должны отреагировать на действия Вашингтона, выработав и применив ответные меры.

Ранее в тот же день Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции, внеся в черный список шесть физических лиц и восемь компаний из РФ. Данные ограничения Вашингтон ввел в «координации» с Евросоюзом и Канадой, которые также 15 марта объявили о введении санкций против России из-за ситуации на Украине, в частности в связи с инцидентом в Черном море.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. Корабли совершали опасные маневры и игнорировали требования погранслужбы ФСБ остановиться.

В результате и суда, и моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом в московских СИЗО.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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