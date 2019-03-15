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В Сирии среди покидающих территорию ИГ беженцев подорвались смертницы

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Фото: REUTERS/Mohamed Azakir
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Три террористки-смертницы подорвали себя на пункте сбора беженцев, покидающих последний оплот «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) в сирийской деревне Багуз на востоке страны. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает Reuters.

По предварительным данным, в результате взрывов есть погибшие и раненые.

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11 марта сирийское информагентство SANA сообщило, что самолеты коалиции во главе с США нанесли удар в районе деревни Багуз, в результате которого погибло более 50 человек. Отмечалось, что большинство погибших — женщины и дети. Вашингтон опроверг эту информацию.

4 марта государственное телевидение Сирии уже сообщало о гибели мирных жителей деревни Багуз на юго-востоке страны в результате применения коалицией во главе с США запрещенного международными конвенциями белого фосфора. Среди погибших и пострадавших женщины и дети, многие получили ранения.

В феврале стало известно, что более тысячи мирных жителей погибли в Сирии и Ираке с августа 2014 года по январь 2019-го в результате действий коалиции, возглавляемой США.

Вооруженный конфликт начался в Сирии в марте 2011 года. В 2014 году США и их союзники начали военную операцию по борьбе с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

При этом в САР они действуют без согласия официального Дамаска и одобрения ООН, на что неоднократно указывали сирийские власти и требовали от США и их сторонников покинуть страну.

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