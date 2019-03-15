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Севастопольцы увидят проект «Парка Хрустального» в апреле

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Проект культурно-образовательного комплекса «Парк Хрустальный» от Артиллерийской бухты до Карантинной бухты с музеем, парком, набережной и подземными парковками будет представлен жителям Севастополя 15 апреля. Об этом заявил губернатор города Дмитрий Овсянников.

«Те объекты культуры, которые мы планируем там строить, не должны «съедать» парковое пространство. Есть требования к их местоположению, высотности. Информация о том, что мы будем строить 50-метровых монстров, — это фейк», — отметил он в эфире гостелеканала ИКС.

Как пишет онлайн-газета «Новый Севастополь», глава города добавил, что для развития этого пространства выделены дополнительные участки. Возможна и передача детского яхт-клуба ЦСКА городу для реконструкции, чтобы потом вернуть его в Минобороны РФ.

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