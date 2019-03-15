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Барнаул впервые примет этап Кубка мира по гребному спорту

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Впервые в истории Барнаула на его территории в официальном статусе пройдут международные соревнования по гребному спорту. 15 марта в Пекине состоялась презентация стран, желающих принимать Кубок мира. Решение Международной федерации каноэ (ICF) уже известно — один из этапов пройдет в столице Алтайского края.

По словам Юрия Морозова, руководителя СШОР по гребле на байдарках и каноэ имени Костенко, эти соревнования проведут с 24 по 26 мая 2021 года, передает altapress.ru. В Барнаул приедет около 500 спортсменов со всего мира.

Первыми известными современными соревнованиями по гребле считаются гонки среди профессиональных лодочников, обслуживавших переправу через Темзу в Лондоне. Первые любительские соревнования по гребле относятся к XVIII веку. Академическая гребля зародилась в первой половине XIX века в Великобритании.

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