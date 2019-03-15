Почти 50 человек погибли при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии

По меньшей мере 49 человек погибли, в том числе дети, еще около 50 госпитализированы в результате двойного теракта в новозеландском Крайстчерче и его пригороде в пятницу, 15 марта.

Вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились людей, и устроили стрельбу по молившимся посетителям. По обвинению в нападении арестованы четыре человека — трое мужчин и женщина. Известно, что один из них 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант придерживается ультраправых взглядов. Ему предъявлены обвинения. Кроме того, полицейские обезвредили и уничтожили два взрывных устройства, которые были прикреплены к автомобилям террористов.

В связи с произошедшем премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о повышении национального уровня угрозы безопасности с низкого до высокого. Она также отметила, что нападение было хорошо спланировано. Глава кабмина выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим, пишет «Газета.ру».

«Мы гордая нация, насчитывающая более двухсот этнических групп, 160 языков! Но нас объединяют общие ценности, и мы решительно осуждаем идеологию тех, кто совершил это ужасное преступление», — заявила Ардерн.

По последним данным, среди жертв атаки палестинец, подданный Иордании, трое сомалийцев, еще столько же граждан Бангладеш. Ранения получили несколько палестинцев, двое граждан Турции, восемь иорданцев, представитель Ирака, двое подданы Саудовской Аравии. Россиян среди погибших и пострадавших, по данным посольства РФ, нет.

Соболезнованиями в связи с произошедшем выразил президент России Владимир Путин. В телеграмме на имя премьер-министра Новой Зеландии он осудил произошедшее, отметив, что россияне разделяют скорбь тех, кто потерял родных и близких в этой атаке.

«Нападение на мирных граждан, собравшихся на молитву, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Рассчитываю, что все причастные к этому преступлению понесут заслуженное наказание», — сказано в сообщении президента РФ. Путин также пожелал скорейшее выздоровление всем, кто пострадал во время пятничных терактов в Крайстчерче.

В ночь на субботу, 16 марта, в память о погибших в результате теракта на час погасят подсветку на Останкинской телевизионной башне в Москве. Аналогичная акция пройдет в Париже, где вечером в пятницу погаснет Эйфелева башня. Президент Франции Эмманюэль Макрон, как и лидеры других стран, осудил атаку на мечети, назвав ее «чудовищным преступлением». В свою очередь, премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал «противостоять экстремизму и расистской ненависти».

Председатель Евросовета Дональд Туск от лица ЕС также выступил с осуждением нападения, выразив соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим. Слова поддержки и соболезнования в этот день прозвучали от руководителей и представителей властей США, Великобритании, Болгарии, Дании, Ирландии, Италии, Норвегии, Сербии, Таиланда, Швеции, Японии и многих других стран.