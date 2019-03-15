Грубые нарушения обнаружили на горевшем предприятии в Благовещенске

Прокуратура Благовещенска провела проверку исполнения требований пожарной безопасности в помещениях «Хладокомбината», где в конце января произошел пожар.

Установлено, что складские и офисные помещения не оборудованы автоматическими установками пожаротушения и системой оповещения и управления эвакуацией людей. На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение. Огнетушителей в помещении было меньше, чем нужно, отмечает asn24.ru. Возбуждены дела об административных правонарушениях.

Как сообщалось 28 января, газовый баллон загорелся в здании на территории хладокомбината в Благовещенске. Три человека получили ожоги, один из них отказался от госпитализации. Один из пострадавших умер на следующий день. По данным правоохранительных органов, на месте ЧП проводились ремонтные работы. В одном из сдаваемых в аренду помещений загорелся полистирол, огонь с него перекинулся на газовый баллон.