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В «Москвариуме» от старости умер белый кит Пончик

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Фото: facebook.com/moscvarium
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В центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ умер белый кит по кличке Пончик. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба океанариума.

«12 марта по причине острой почечной недостаточности на фоне обострения хронического заболевания скончался белый кит по имени Пончик. В силу его преклонного возраста реанимационные мероприятия не принесли результата», — цитирует сообщение ТАСС.

В центре добавили, что млекопитающему было около 30 лет и он был их старейшим обитателем.

24 февраля в бразильском лесу на побережье острова Маражо в штате Пара был обнаружен мертвым 11-метровый горбатый кит.

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